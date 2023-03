Pesaro | ascoltato dal gip il presunto killer di Panzieri | «Ho ucciso per obbedire al volere divino»

(Di sabato 18 marzo 2023) È durato quattro ore l’interrogatorio di Michael Alessandrini, il 30enne arrestato con l’accusa di avera coltellate Pierpaolo, 27 anni, lo scorso 20 febbraio a. Di fronte al gip Antonella Marrone e al pm Silvia Cecchi, Alessandrini ha detto di averl’amico per «alla voce divina che colpisce implacabilmente chi ha peccato». Al gip e al procuratore, il 30enne ha raccontato di essere stato lui ad accoltellarein un momento in cui questi gli girava le spalle. Secondo Alessandrini, l’amico 27enne era «moralmente colpevole». Non è ancora chiaro però di cosa. Ilha detto che l’amico conosceva personalmente la sua «fidanzata», una ragazza che però alla polizia ha sempre negato di essere legata ...

PESARO – E' stato ascoltato oggi dal Gip di Pesaro Michael Alessandrini (era rientrato ieri in Italia dalla Romania, dove era fuggito ed è attualmente detenuto ora presso il Carcere di Villa Fastiggi)