Perugia-Milano oggi in tv | canale | orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2022 2023 volley

Tutto pronto per Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano, partita valevole per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Block Devils di Andrea Anastasi hanno chiuso la regular season da imbattuti al primo posto e vogliono sfruttare il campo di casa per iniziare al meglio anche questa fase decisiva. Dall'altra parte della rete ci saranno i meneghini di Roberto Piazza, ottavi nella stagione regolare e a caccia dell'impresa per ribaltare il pronostico. L'appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 18 marzo al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Perugia-Milano dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile.

