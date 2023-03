Perugia Il Rettore Oliviero nella giunta della conferenza nazionale dei Rettori delle università italiane

(Di sabato 18 marzo 2023) L’degli studi disi conferma un’assoluta eccellenza del Capoluogo umbro, ottenendo un ennesimo prestigioso riconoscimento. Il MagnificoProf Maurizio, in carica alla guida dell’ateneo perugino dal maggio 2019, infatti, è stato eletto quale componentedei. Una nomina avvenuta per acclamazione da parte dell’assembleaCrui. Si tratta di un risultato di particolare significato per la prestigiosadi: infatti dalla nascita...

L'assemblea della Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane - ha votato, per acclamazione, l'elezione del rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, a nuovo componente della Giunta. È la prima volta, dalla data di fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane ...

Maurizio Oliviero votato per acclamazione nell'organo direttivo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. È la prima volta per l'Ateneo perugino dalla Fondazione della CRUI nel 1963.