PERONI TOP10, IL PALINSESTO RAI PER LA FASE FINALE DI REGULAR SEASON (Di sabato 18 marzo 2023) Roma – FIR e Rai Sport hanno definito il PALINSESTO degli incontri del PERONI TOP10 dalla XV alla XVIII giornata che saranno trasmessi in diretta in chiaro da Rai Sport, in simulcast con lo streaming di Eleven Sports. Con ancora quattro turni di REGULAR SEASON da disputare, tanto la lotta per i play-off che quella per la salvezza sono ancora apertissime e tutti gli appuntamenti in diretta free-to-air delle settimane a venire saranno dedicati ad incontri decisivi per definire il quadro delle semifinali, a loro volta tutte disponibili su Rai Sport. Questi gli incontri di PERONI TOP10 in diretta su Rai Sport: XV giornata – 25 marzo – ore 16.00Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo XVI giornata – 1 aprile – 16.00Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby XVII giornata – 15 aprile ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023) Roma – FIR e Rai Sport hanno definito ildegli incontri deldalla XV alla XVIII giornata che saranno trasmessi in diretta in chiaro da Rai Sport, in simulcast con lo streaming di Eleven Sports. Con ancora quattro turni dida disputare, tanto la lotta per i play-off che quella per la salvezza sono ancora apertissime e tutti gli appuntamenti in diretta free-to-air delle settimane a venire saranno dedicati ad incontri decisivi per definire il quadro delle semifinali, a loro volta tutte disponibili su Rai Sport. Questi gli incontri diin diretta su Rai Sport: XV giornata – 25 marzo – ore 16.00Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo XVI giornata – 1 aprile – 16.00Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby XVII giornata – 15 aprile ...

