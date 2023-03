Perez in pole in Arabia, problemi Verstappen partirà 15°: Ferrari 4° Sainz, 12° Leclerc (Di sabato 18 marzo 2023) Sergio Perez partirà in pole position nel Gran Premio d'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale 2023 di F1. Il pilota messicano della Red Bull centra il miglior tempo e rasserena in parte il clima nel suo box che fa, però, ... Leggi su europa.today (Di sabato 18 marzo 2023) Sergioinposition nel Gran Premio d'Saudita, seconda prova del Mondiale 2023 di F1. Il pilota messicano della Red Bull centra il miglior tempo e rasserena in parte il clima nel suo box che fa, però, ...

