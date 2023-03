Perez | ' Giro pulito | i guai di affidabilità possono colpirti in ogni momento'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bradipao : @SmilexTech Quanto va bene una vettura in qualifica lo dice il secondo pilota in un giro pulito. Perez e Sainz abbi… - FonzyT14 : @FUnoAT @diegocatalano77 Nn sono convinto che ferrari abbia accorciato il gap....ci sono 155millesimi da perez (con… - liamshairs : RT @_Semino_: Comunque leclerc nel giro secco è il più forte di tutti i posta. Ha fatto un giro magnifico vista la macchina oggi a un decim… - lrn19_ : @emanuelecarbo81 @MarianoFroldi Più o meno stesso gap che Russell ha dato ad Hamilton.. Anche Russell ha fatto un g… - FonzyT14 : @deadlinex Fare un giro ottimo e( parliamo di charle) stare dietro a perez cmq...nn a max significa che il mondiale… -

Come un anno fa, Sergiosi prende la pole position del Gran premio d'Arabia Saudita di Formula Uno, percorrendo ilsecco in 1:28:265. Il pilota messicano della Red Bull sarà affiancato in prima fila da Fernando ......se Sergioha fatto valere tutta la bontà della Red Bull RB19 per fissare il cronometro sull'1'28"265, il crono del suo primo tentativo che è stato sufficiente per mettersi davanti a tutti....Due pole position in carriera, entrambe sulla stessa pista. Sergiopartirà davanti a tutti nel GP d'Arabia Saudita , con la grande occasione fornita ... Ho azzeccato il, le macchine di F1 ...

F1, Sergio Perez: "Un giro perfetto per la pole, peccato per il problema di Max ma domani potrà risalire" OA Sport

Sergio Perez conquista la pole position in una qualifica che toglie ... lamentando via radio un eccessivo clipping ai suoi pneumatici. Nel secondo giro si migliora, arrivando a quasi un secondo dal ...Al termine delle qualifiche, Perez ha così commentato la sua pole position in Arabia Saudita: “Sono riuscito ad azzeccare il primo giro in Q3, che è stato buono e molto pulito. In un circuito come ...