Perez conquista la pole nel GP d’Arabia Saudita | problemi per Verstappen

(Di sabato 18 marzo 2023) Sergioha fatto esattamente quello che ci si aspettava dopo chesi è dovuto ritirare dalle qualifiche per un problema al cambiondo laposition del GP. Charles Leclerc ha ottenuto il secondo miglior tempo delle qualifiche, ma la sua penalità di 10 posizioni in griglia vedrà Alonso partire dalla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Lewis Hamilton vince al Mugello una gara folle. Tre le partenze da fermo Valtteri Bottas inal Nurburgring: doppietta Mercedes al GP Eifel F1 GP Portogallo F1: numero spettatori in tribuna dimezzato Orari GP Emilia Romagna F1 Sky e TV8: circuito di Imola GP Belgio 2022 F1: anteprima ed orari SKY ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Natali_Show : RT @FTraiettoria: Sergio Perez approfitta dei guai di Max Verstappen e conquista la pole position del GP d'Arabia Saudita! Bene Leclerc e A… - FTraiettoria : Sergio Perez approfitta dei guai di Max Verstappen e conquista la pole position del GP d'Arabia Saudita! Bene Lecle… - rtl1025 : ??? Sergio #Perez conquista la pole position nel #JeddahGP di #Formula1. Con il messicano in prima fila ci sarà… - DBDeiman : Perez fa ampiamente il suo e conquista la pole position del #SaudiArabianGP ???? Ottimo giro di Leclerc che la mette… -

GEDDA - Sergiola pole position del Gran Premio di Arabia Saudita , secondo appuntamento del mondiale 2023 di F1 . Il messicano La sessione ha visto un incredibile colpo di scena nel Q2, quando , ...La griglia di partenza del Gran Premio di Arabia Saudita , secondo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 , in cui il messicano della Red Bull Sergiola pole position in 1.28.265 davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell . Quarto posto per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc, ...Sul tracciato di Jeddah il campione del mondo in carica chiude davanti al compagno di squadra Sergio, con l'olandese che conferma di essere ovviamente l'indiziato principale per la...

F1,Sergio Perez su Red Bull conquista la pole position del GP dell'Arabia Saudita RTL 102.5

GEDDA - Sergio Perez conquista la pole position del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2023 di F1. Il messicano La sessione ha visto un incredibile colpo di scena nel Q2, ...Sergio Perez conquista la pole position in una qualifica che toglie dalle ostilità Verstappen nel bel mezzo della Q2 per un problema al semiasse. Al Jeddah Corniche Circuit di Jeddah, Charles Leclerc ...