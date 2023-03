Perché Wax del serale di Amici 22 ha una cicatrice sulla faccia? Taglio o tatuaggio: ecco il motivo del misterioso segno (Di sabato 18 marzo 2023) Per quale motivo Wax di Amici 22 ha un Taglio sul volto? Sono in tanti coloro che si pongono questa domanda fin dalle prime battute del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5: tatuaggio oppure cicatrice? Scopriamo le ipotesi del web. Perché Wax del serale di Amici 22 ha un Taglio sulla faccia? A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 marzo 2023) Per qualeWax di22 ha unsul volto? Sono in tanti coloro che si pongono questa domanda fin dalle prime battute del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5:oppure? Scopriamo le ipotesi del web.Wax deldi22 ha un? A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Perché Wax del serale di Amici 22 ha una cicatrice sulla faccia? Taglio o tatuaggio: ecco il motivo del misterioso… - PiperSpect0r : + e la cosa che mi fa rabbia è che il personaggio costruito di Wax andrà avanti perché è quello che i giudici voter… - nicosacchettii : @Sara43825426 io invece ho pensato che il far perdere entrambi i punti a wax sia una cosa da sottovalutare perché a… - carooodp : RT @ttr4silenzi: no perché wax DEVE farmi una cover di “la canzone nostra” - louisismydrug_ : aspetto solo un firmacopie di wax per potergli dire grazie per tutto ciò che ha scritto perchè turista per sempre,… -