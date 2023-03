"Perché potremmo processare Putin", il piano del procuratore dell'Aia (Di sabato 18 marzo 2023) Non è impossibile che il presidente russo Vladimir Putin possa un giorno essere processato dalla Corte penale internazionale. Lo ha detto il procuratore capo dell'Cpi, Karim Khan come riporta la Cnn. «Quelli che pensano sia impossibile non capiscono la storia - ha aggiunto - i principali criminali di guerra nazisti, l'ex presidente jugoslavo Slobodan Miloševic, l'ex politico serbo-bosniaco Radovan Karadžic, l'ex ufficiale militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, l'ex presidente liberiano Charles Taylor, l'ex primo ministro Jean Kambanda del Ruanda, Hissène Habré, l'ex presidente del Ciad, erano tutti individui potenti e potenti, eppure si sono trovati in un'aula di tribunale davanti a giudici indipendenti», ha detto Khan. Secondo molti osservatori a spingere maggiormente per il mandato di arreso internazionale per Putin ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Non è impossibile che il presidente russo Vladimirpossa un giorno essere processato dalla Corte penale internazionale. Lo ha detto ilcapo'Cpi, Karim Khan come riporta la Cnn. «Quelli che pensano sia impossibile non capiscono la storia - ha aggiunto - i principali criminali di guerra nazisti, l'ex presidente jugoslavo Slobodan Miloševic, l'ex politico serbo-bosniaco Radovan Karadžic, l'ex ufficiale militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, l'ex presidente liberiano Charles Taylor, l'ex primo ministro Jean Kambanda del Ruanda, Hissène Habré, l'ex presidente del Ciad, erano tutti individui potenti e potenti, eppure si sono trovati in un'aula di tribunale davanti a giudici indipendenti», ha detto Khan. Secondo molti osservatori a spingere maggiormente per il mandato di arreso internazionale per...

