“Perché lo ha fatto?”. Daniele, scoperta ‘choc’ dopo la squalifica dal GF Vip 7. Lo hanno notato tutti (FOTO) (Di sabato 18 marzo 2023) Daniele Dal Moro, la scoperta arriva dopo la squalifica dal GF Vip 7. Un momento che ha destato non poca sorpresa tra i concorrenti rimasti in gioco: lo avrebbe rivelato Luca Onestini poco dopo aver appreso che Daniele è stato costretto ad abbandonare la casa a un passo dalla finale: “è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, Perché ? E poi l’altra cosa… Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”. La scoperta dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. tutti sorpresi in seguito alla decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023)Dal Moro, laarrivaladal GF Vip 7. Un momento che ha destato non poca sorpresa tra i concorrenti rimasti in gioco: lo avrebbe rivelato Luca Onestini pocoaver appreso cheè stato costretto ad abbandonare la casa a un passo dalla finale: “è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata,? E poi l’altra cosa… Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per. Ma quantiti ci sono stati?”. LaladiDal Moro.sorpresi in seguito alla decisione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Sono mesi che continuo a vedere questa immagine proposta e riproposta: l’allargamento della NATO ad est. E quindi?… - GiovaQuez : La Russia ha fatto 'benissimo ad abbattere quel drone'. Giornalisti, ricercatori, professori sono tutti 'marci e co… - La7tv : Stefano Massini decide di raccontare la storia di un veterinario siriano, fuggito dalla guerra in Turchia. La sua s… - fabi976 : @TizianaBtz Non potrei essere più d'accordo! Gli attivisti di nuova generazione protestano nel modo sbagliato. E lo… - LeonardoGnnr : @singerel @RaiUno @RaiTre @RaiNews @RaiDue Sì, perché è ininfluente, carta straccia, la Russia non riconosce la Cor… -

Prigoin, il 'cuoco' del putinismo estremo Di fatto la guerra in Ucraina è stata condotta per otto anni dalla Wagner, con centinaia di membri ... Rasputin fu assassinato, con molta fatica, dai nobili congiurati nel 1916, anche perché voleva ... La Juve dice addio a 30 milioni e mette nei guai l'Inter Sì, perché il Chelsea non è intenzionato a fermarsi dopo l'acquisto di Enzo Fernandez. Zakaria non ... Resta il fatto che l'ex Milan non sia assolutamente una prima scelta per Xavi. Anche in questo caso ... Milano, trova un bullone nel panino a scuola ... analogo approfondimento verrà fatto su tutta la filiera che ha portato alla consegna del panino nel sacchetto gita - ha commentato la vice sindaca Anna Scavuzzo - perché evidentemente è ... Dila guerra in Ucraina è stata condotta per otto anni dalla Wagner, con centinaia di membri ... Rasputin fu assassinato, con molta fatica, dai nobili congiurati nel 1916, anchevoleva ...Sì,il Chelsea non è intenzionato a fermarsi dopo l'acquisto di Enzo Fernandez. Zakaria non ... Resta ilche l'ex Milan non sia assolutamente una prima scelta per Xavi. Anche in questo caso ...... analogo approfondimento verràsu tutta la filiera che ha portato alla consegna del panino nel sacchetto gita - ha commentato la vice sindaca Anna Scavuzzo -evidentemente è ... Musica Instagram, perché hanno tolto le canzoni Cosa sapere sull'accordo tra Meta e Siae Sky Tg24