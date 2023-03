Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato al GF VIP? Lui sui social: ‘Non è un reality se non posso giocare con Oriana’ (Di sabato 18 marzo 2023) L’ex gieffino Daniele Dal Moro è stato eliminato dalla casa del GF VIP e dopo cinque mesi di silenzio ha ripreso in mano i suoi canali social. Ha rivelato tutte le motivazioni dietro la sua squalifica attaccando le decisioni del reality ed è scoppiata subito la polemica. Siete curiosi di sapere la verità? Ecco cosa è successo davvero. Daniele Dal Moro squalificato dal GF VIP Questa edizione del GF VIP è stata particolarmente scottante e ci sono stati molti episodi che hanno fatto discutere: bullismo, violenza verbale e altri atti ritenuti poco consoni ad una prima serata in diretta su Canale 5. Al punto che il direttore della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha inviato dei richiami per tutto il cast e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) L’ex gieffinoDaleliminato dalla casa del GFe dopo cinque mesi di silenzio ha ripreso in mano i suoi canali. Ha rivelato tutte le motivazioni dietro la sua squalifica attaccando le decisioni deled è scoppiata subito la polemica. Siete curiosi di sapere la verità? Ecco cosa è successo davvero.Daldal GFQuesta edizione del GFè stata particolarmente scottante e ci sono stati molti episodi che hanno fatto discutere: bullismo, violenza verbale e altri atti ritenuti poco consoni ad una prima serata in diretta su Canale 5. Al punto che il direttore della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha inviato dei richiami per tutto il cast e ...

