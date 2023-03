Perché c’è bisogno di una riforma (liberale) del Fisco (Di sabato 18 marzo 2023) Al via la nuova riforma fiscale, approvata nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri. Oltre alla presenza di Giorgia Meloni a Rimini, per il Congresso nazionale della Cgil, 27 anni dopo l’ultima volta di un Presidente del Consiglio, la spinta dell’esecutivo si è manifestata anche in altri due settori, oltre al mondo lavorativo: quello economico e quello infrastrutturale. Sotto il secondo profilo, il ministro Matteo Salvini ha dato via libera al decreto legge concernente “disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, già denominato Decreto Ponte. In ambito economico, invece, è la riforma fiscale ad essere un passo decisivo per il governo Meloni. Come già riportato ieri sulle colonne di questo sito, tutti i tributi – a partire dall’Irpef, che fin da subito scenderà da quattro a tre aliquote – ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 marzo 2023) Al via la nuovafiscale, approvata nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri. Oltre alla presenza di Giorgia Meloni a Rimini, per il Congresso nazionale della Cgil, 27 anni dopo l’ultima volta di un Presidente del Consiglio, la spinta dell’esecutivo si è manifestata anche in altri due settori, oltre al mondo lavorativo: quello economico e quello infrastrutturale. Sotto il secondo profilo, il ministro Matteo Salvini ha dato via libera al decreto legge concernente “disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, già denominato Decreto Ponte. In ambito economico, invece, è lafiscale ad essere un passo decisivo per il governo Meloni. Come già riportato ieri sulle colonne di questo sito, tutti i tributi – a partire dall’Irpef, che fin da subito scenderà da quattro a tre aliquote – ...

