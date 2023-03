Per Putin sta per aprirsi una grande opportunità: è da illusi credere che una condanna lo fermi (Di sabato 18 marzo 2023) La condanna emessa dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja lo ha offeso molto perché per lui, con tutto quello che ci ha messo per raggiungere la vetta dei condottieri storici, essere trattato da criminale di guerra, come se fosse un Karadži? qualsiasi, è una offesa gravissima. Infatti i suoi ubbidienti consiglieri-cortigiani sono subito accorsi per cercare di calmarlo emanando subito comunicati in tutte le direzioni (occidentali), per chiarire che lui non è in guerra, lo ha già detto più volte, sta solo conducendo una “operazione speciale” per convincere gli ucraini che la Russia è il miglior paese del mondo, e che potranno entrarvi a farne parte solo quelli che avranno dimostrato di avere molto coraggio nei combattimenti anche se armati male e anche se a fare da bersaglio sono proprio i suoi amati giovani della gran madre Russia. Ma d’altronde questa è la regola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Laemessa dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja lo ha offeso molto perché per lui, con tutto quello che ci ha messo per raggiungere la vetta dei condottieri storici, essere trattato da criminale di guerra, come se fosse un Karadži? qualsiasi, è una offesa gravissima. Infatti i suoi ubbidienti consiglieri-cortigiani sono subito accorsi per cercare di calmarlo emanando subito comunicati in tutte le direzioni (occidentali), per chiarire che lui non è in guerra, lo ha già detto più volte, sta solo conducendo una “operazione speciale” per convincere gli ucraini che la Russia è il miglior paese del mondo, e che potranno entrarvi a farne parte solo quelli che avranno dimostrato di avere molto coraggio nei combattimenti anche se armati male e anche se a fare da bersaglio sono proprio i suoi amati giovani della gran madre Russia. Ma d’altronde questa è la regola ...

