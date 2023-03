Per chi vuole riscoprire un capolavoro

Per chi vuole (ri)scoprire un capolavoro (Di sabato 18 marzo 2023) LA MAMAN ET LA PUTAINGenere: viaggio nel maschile e nel femminileRegia: Jean Eustache. Con Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, Françoise Lebrun, Isabelle Weingarten, Jacques Renard, Jean-Noël Picq Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont e Françoise Lebrun nel film “La Maman et la Putain” Invisibile da anni, torna finalmente disponibile in un impeccabile restauro in 4k uno dei film più importanti della Nouvelle Vague. Non fatevi impressionare dal titolo che sintetizza – con un linguaggio che non aveva ancora fatto i conti con il politically correct – i due poli del femminile nella visione tradizionale del maschio. In realtà nel film non c’è né l’una né l’altra ma Marie (Bernadette Lafont) e Veronika (Françoise Lebrun), le due donne che si palleggiano il cuore (e il corpo) di un confuso Alexandre (Jean-Pierre Léaud) e che si confronteranno con la sua fatica a ... Leggi su iodonna (Di sabato 18 marzo 2023) LA MAMAN ET LA PUTAINGenere: viaggio nel maschile e nel femminileRegia: Jean Eustache. Con Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, Françoise Lebrun, Isabelle Weingarten, Jacques Renard, Jean-Noël Picq Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont e Françoise Lebrun nel film “La Maman et la Putain” Invisibile da anni, torna finalmente disponibile in un impeccabile restauro in 4k uno dei film più importanti della Nouvelle Vague. Non fatevi impressionare dal titolo che sintetizza – con un linguaggio che non aveva ancora fatto i conti con il politically correct – i due poli del femminile nella visione tradizionale del maschio. In realtà nel film non c’è né l’una né l’altra ma Marie (Bernadette Lafont) e Veronika (Françoise Lebrun), le due donne che si palleggiano il cuore (e il corpo) di un confuso Alexandre (Jean-Pierre Léaud) e che si confronteranno con la sua fatica a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri a chi ama l’Italia. Auguri a chi lavora ogni giorno per rendere grande la nostra Nazione. Auguri a tutti i c… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - MarianoGiustino : Ma è così difficile, per voi, informarvi bene prima di scrivere? Fate attenzione su chi può arrestare #Putin e su c… - BalestraRenzo : @StefanoPutinati @DarioNardella Pensa un po che, per chi deturpa monumenti, siti o palazzi storici, io vorrei una p… - amati_89 : RT @Giorgyssss: Vi stanno semplicemente ricordando chi votare per salvare Antonella. VOTATE MILENA, per il bene di questo piccolo sole ??… -