Pensioni: la Francia s'infiamma contro Macron. Mozione di sfiducia trasversale per farlo cadere (Di sabato 18 marzo 2023) Il governo ha sfidato la rabbia popolare imboccando la scorciatoia della "fiducia" per far passare una legge che impone l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, invisa al 70% dei francesi. La fiammata di proteste di ieri si era conclusa a tarda notte con gravi danni e oltre 300 fermi in tutto il Paese, 258 soltanto a Parigi L'articolo proviene da Firenze Post.

