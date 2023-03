Pellezzano presenta “L’imprevedibile 1992” | il nuovo libro di Andrea Marino

... in scena venerdì 10 marzo alle 21 al Teatro Charlot diper la seconda stagione ... e nei fragili sentimenti di una donna troppo innamorata dell'amore, uno spettacolo che sial ...... in scena venerdì 10 marzo alle 21 al Teatro Charlot diper la seconda stagione ... e nei fragili sentimenti di una donna troppo innamorata dell'amore, uno spettacolo che sial ...... in scena venerdì 10 marzo alle 21 al Teatro Charlot diper la seconda stagione ... e nei fragili sentimenti di una donna troppo innamorata dell'amore, uno spettacolo che sial ...

Pellezzano presenta "L'imprevedibile 1992", il nuovo libro di Andrea ... ZON

Lunedì 20 Marzo 2023, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare “Aldo Moro” del Comune di Pellezzano si terrà la presentazione del nuovo libro di Andrea Marino, Assessore alla Cultura ...StampaUna vera e propria rivoluzione della viabilità per decongestionare il traffico e impedire nuovi incidenti stradali. Per via dei Greci si profila un accordo di programma – come riporta il quotidi ...