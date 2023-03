Pd, in Emilia-Romagna la vittoria di Schlein ribalta candidature e nomine dell’area Bonaccini: “Unità? C’è molta tensione” (Di sabato 18 marzo 2023) Un Pd unito, guidato da Elly Schlein e Stefano Bonaccini. È la “lieta novella” che circola dalla notte delle primarie del 27 febbraio che hanno incoronato la segretaria dem con il 53,8%, mentre lo sfidante si è fermato al 46,2%. Un risultato che ha lasciato smarrito l’establishment Emiliano-romagnolo, quasi interamente sostenitore di Bonaccini. L’Emilia-Romagna, però, si sa, è terra di resilienza, così un minuto dopo, tutti i dem (o quasi) hanno iniziato a parlare della necessità di essere uniti. A formalizzare l’Unità anche sulla carta, è stata la prima direzione nazionale dem che ha ufficializzato il ruolo di presidente per Bonaccini e assegnato scranni in percentuale equilibrata tra chi sostiene Schlein e chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Un Pd unito, guidato da Ellye Stefano. È la “lieta novella” che circola dalla notte delle primarie del 27 febbraio che hanno incoronato la segretaria dem con il 53,8%, mentre lo sfidante si è fermato al 46,2%. Un risultato che ha lasciato smarrito l’establishmentno-romagnolo, quasi interamente sostenitore di. L’, però, si sa, è terra di resilienza, così un minuto dopo, tutti i dem (o quasi) hanno iniziato a parlare della necessità di essere uniti. A formalizzare l’anche sulla carta, è stata la prima direzione nazionale dem che ha ufficializzato il ruolo di presidente pere assegnato scranni in percentuale equilibrata tra chi sostienee chi ...

