(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “Alle politiche e alle ultime regionali milioni di persone non si sono recate alle urne perché non associavano più la sinistra alla parola cambiamento. La gran parte di queste persone sono fragili, precarie, in difficoltà. Altrettanti hanno votato a destra, per poi vedere il governo di Giorgia Meloni accanirsi ogni giorno contro di loro, abolendo il reddito di cittadinanza, definanziando il fondo affitti, colpendo diritti e privilegiando le rendite". Così Marco, deputato del Partito Democratico, intervenendo all'assemblea regionale toscana che ha proclamato Emiliano Fossi nuovo segretario regionale. "Con le primarie è iniziata unastoria: sono venute a votarci persone che non credevano piùpolitica come strumento di emancipazione delle proprie vite. E oggi - lo vediamo ...

Pd: Furfaro, 'uniti nella cura di nuova speranza' Gazzetta di Reggio

Così Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico ... E oggi – lo vediamo nella sintonia ritrovata con le piazze – dobbiamo essere uniti non per salvaguardare noi, ma per avere cura di questa nuova ...Bonaccini sigla il patto e accetta la presidenza. Ai vertici 20 franceschiniani. E rispunta la Bindi «Unitario» e «inclusivo»: così sarà, promettono al Nazareno, il nuovo Pd targato Elly Schlein. Unit ...