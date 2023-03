Paura dell'orso russo non ne abbiamo (Di sabato 18 marzo 2023) Se v’interessa. 500 milioni di salmoni del Pacifico sono già in ritardo di un mese per arrivare ai fiumi russi, quelli lassù della Kamchatka, dove hanno la fissa di tornare da millenni per riprodursi. Bon. 500 milioni di salmoni come quelli significano più o meno 5 miliardi di chili di pesce. Cosicché decine di migliaia di orsi, che contano su quei pesciacci per passare un inverno a meno 40 gradi, aspettano terrorizzati da un mese, che non è detto diventino due. Ma cosa fanno, nel frattempo, quei tremendi colossi? La parola agli esperti: “Niente, aspettano. Mangiano erba e passeggiano per la Kamchatka”. Non so se vi rendiate conto di cosa voglia dire mangiare erba passeggiando per la Kamchatka con la bella prospettiva di lasciarci la pelle. Niente, fatto sta che quelli aspettano. Migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, forse, di bestie enormi con unghie e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) Se v’interessa. 500 milioni di salmoni del Pacifico sono già in ritardo di un mese per arrivare ai fiumi russi, quelli lassùa Kamchatka, dove hanno la fissa di tornare da millenni per riprodursi. Bon. 500 milioni di salmoni come quelli significano più o meno 5 miliardi di chili di pesce. Cosicché decine di migliaia di orsi, che contano su quei pesciacci per passare un inverno a meno 40 gradi, aspettano terrorizzati da un mese, che non è detto diventino due. Ma cosa fanno, nel frattempo, quei tremendi colossi? La parola agli esperti: “Niente, aspettano. Mangiano erba e passeggiano per la Kamchatka”. Non so se vi rendiate conto di cosa voglia dire mangiare erba passeggiando per la Kamchatka con la bella prospettiva di lasciarci la pelle. Niente, fatto sta che quelli aspettano. Migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, forse, di bestie enormi con unghie e ...

