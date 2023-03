Partiti pazzi per le Giornate nazionali: ecco le 34 proposte già presentate (Di sabato 18 marzo 2023) Sono 34 i progetti di legge presentati da inizio legislatura per introdurre nuove «Giornate nazionali». Il calendario è già affollato di date celebrative, ma i Partiti non si stancano di chiederne altre. Molte sono sicuramente proposte encomiabili. Spesso è utile sensibilizzare l'opinione pubblica su alcuni temi importanti. C'è, ad esempio, chi vuole istituire la giornata della lotta contro la mafia (Salvatore Caiata, FdI) o quella per la donazione del midollo osseo (Elisa Pirro, M5S). Oppure la «giornata della vita nascente», per cui si contano ben quattro proposte in questo senso tra Camera e Senato, presentate da Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Gasparri (Forza Italia), Carolina Varchi (FdI) e Isabella Rauti (FdI). Ma non mancano neppure proposte singolari, che ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Sono 34 i progetti di legge presentati da inizio legislatura per introdurre nuove «». Il calendario è già affollato di date celebrative, ma inon si stancano di chiederne altre. Molte sono sicuramenteencomiabili. Spesso è utile sensibilizzare l'opinione pubblica su alcuni temi importanti. C'è, ad esempio, chi vuole istituire la giornata della lotta contro la mafia (Salvatore Caiata, FdI) o quella per la donazione del midollo osseo (Elisa Pirro, M5S). Oppure la «giornata della vita nascente», per cui si contano ben quattroin questo senso tra Camera e Senato,da Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Gasparri (Forza Italia), Carolina Varchi (FdI) e Isabella Rauti (FdI). Ma non mancano neppuresingolari, che ...

