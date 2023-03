Partite Iva che non ce la fanno a pagare le tasse: dalla riforma fiscale arriva il concordato di due anni, ecco che cos’è (Di sabato 18 marzo 2023) Partite Iva che non ce la fanno a pagare le tasse: la riforma fiscale che è stata approvata nel Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso, introduce dei meccanismi che permettono ai debitori fiscali di poter avere maggior tempo per saldare quanto dovuto, senza avere altri controlli. Si chiama “concordato preventivo biennale” la novità del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023)Iva che non ce lale: lache è stata approvata nel Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso, introduce dei meccanismi che permettono ai debitori fiscali di poter avere maggior tempo per saldare quanto dovuto, senza avere altri controlli. Si chiama “preventivo biennale” la novità del ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Lavoro povero – I giovani architetti sfruttati negli studi delle archistar: “700 euro al mese per 10 ore al giorno”… - FratellidItalia : ?? Imprese e partite iva applaudono alla riforma fiscale sui cui sta lavorando il Governo Meloni: la conferma che st… - fattoquotidiano : '700 euro al mese per 10 ore al giorno'. 'I contratti? Finte partite Iva senza tutele' @CharlyMatt - sissiisissi2 : legale che metta fine alle paghe da fame e per un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori per allargare le… - eyepine77 : RT @AlbertoLela: La maschera @GiuseppeConteIT torna a colpire. Questa volta con la flat tax per le partite Iva. Lui nel governo Conte I l… -