Paris Saint Germain-Rennes domenica 19 marzo 2023 ore 17 | 05 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Galtier con 7 assenti

(Di sabato 18 marzo 2023) Il PSG ha perso qualche pezzo per infortunio, su tutti Neymar, ma la vittoria sul Brest lo ha portato a +10 dal Marsiglia secondo e con finalmente una serie ipoteca sul titolo che gli permetterebbe di superare il St Etienne come squadra più titolata di Francia. La gara di oggi vede Mbappè e compagni affrontare il casa un reduce da

IlGermain, pur essendo la squadra di Parigi, capitale della Francia e una delle città più rinomate al mondo, ha una storia piuttosto breve e non particolarmente costellata di successi. ...Il commissario tecnico verdeoro Menezes deve infatti rinunciare all'infortunato Marquinhos , colonna difensiva delGermain, per l'amichevole del 25 marzo contro il Marocco. C'è un altro ...Adrien Rabiot potrebbe rientrare al- Germain dopo il trascorso alla Juventus. Secondo quanto riportato dal portale francese Media Foot, il centrocampista transalpino non ha ancora rinnovato con la Juventus ed il club ...

Bayern Monaco-Psg 2-0, rivivi la diretta: Nagelsmann elimina Messi Corriere dello Sport

Ultim’ora Milan, trattativa in corso con il Paris Saint Germain per l’attaccante. Ecco i motivi per i quali quest’estate si può chiudere. Mauro Icardi, una trattativa iniziata oltre un anno fa. A ...L’attaccante argentino del Paris Saint-Germain ne sta già parlando con l’allenatore spagnolo Xavi, suo ex compagno di squadra. Il suo contratto è in scadenza e tra le opzioni, dopo quelle dall’Arabia ...