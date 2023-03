Parigi, scontri e gas lacrimogeni contro i manifestanti: 61 le persone fermate – Video (Di sabato 18 marzo 2023) Nuovi scontri a place de la Concorde, nel centro di Parigi, diventata il luogo di ritrovo spontaneo serale di migliaia di persone per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal governo francese. Circa 3mila manifestanti si sono riuniti a partire dalle 18 del 17 marzo attorno all’obelisco, la polizia ha transennato i punti sensibili della piazza ma gruppi di giovani con il volto mascherato hanno dato alle fiamme una gran quantità di transenne e materiale da cantiere. Quando un lancio di oggetti ha preso di mira gli agenti, sono partite alcune cariche con lancio di lacrimogeni. Al termine degli scontri sono state 61 le persone fermate. Alle 21.30 la piazza si era completamente svuotata. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Nuovia place de la Concorde, nel centro di, diventata il luogo di ritrovo spontaneo serale di migliaia diper protestarela riforma delle pensioni voluta dal governo francese. Circa 3milasi sono riuniti a partire dalle 18 del 17 marzo attorno all’obelisco, la polizia ha transennato i punti sensibili della piazza ma gruppi di giovani con il volto mascherato hanno dato alle fiamme una gran quantità di transenne e materiale da cantiere. Quando un lancio di oggetti ha preso di mira gli agenti, sono partite alcune cariche con lancio di. Al termine deglisono state 61 le. Alle 21.30 la piazza si era completamente svuotata. L'articolo proviene da Il Fatto ...

RaiNews : Francia, la rabbia in piazza: barricate nel centro di Parigi. Per alzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni il gove… - fanpage : 'Parigi in fiamme e Macron al centro": in migliaia si sono radunati a Place de la Concorde a Parigi Scontri tra ma… - SkyTG24 : Francia, ancora proteste su riforma delle pensioni. Scontri a Place de la Concorde. FOTO - anperillo : RT @RaiNews: Parigi, un'altra notte di collera. Per la seconda sera consecutiva la protesta contro la riforma delle pensioni esplode nelle… - BlogLives : Nuovi scontri a Parigi tra manifestanti contrari alla riforma delle pensioni e polizia: cariche e lacrimogeni