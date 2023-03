Pareggio spettacolo all' Arechi tra Salernitana e Bologna | 2 - 2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaColucci1 : RT @ColucciLc: @settalese @jenapiton @Arizonajenatv @LucaColucci1 @comunesettala @mar_co_lucci @AsSancolombano Primo assist in #Promozione… - ColucciLc : RT @ColucciLc: @settalese @jenapiton @Arizonajenatv @LucaColucci1 @comunesettala @mar_co_lucci @AsSancolombano Primo assist in #Promozione… - 4Harrier : Ragazzi miracolo Pareggio al fanta pur facendo 59 Spettacolo -

... raccoglie un punto contro il Montecalcio, in fiducia con il pareggio senza reti contro la capolista. Nonostante le difficoltà stagionali, entrambe riescono ad offrire un grande spettacolo: termina 3 ...Entrambe hanno giocato in coppa giovedì e potrebbe risentirne lo spettacolo, considerando che ... Lazio - Roma: chi vince POSSIBILE RISULTATO: 1 - 1

PRIMA A - Unione Smt e Camino fanno e disfano: pareggio-spettacolo Friuligol

La 27esima giornata di Serie A va in scena con l'anticipo Salernitana-Bologna che regala spettacolo. Un pareggio maturato a causa del grande equilibrio che ha contraddistinto il match, con i padroni ...in fiducia con il pareggio senza reti contro la capolista. Nonostante le difficoltà stagionali, entrambe riescono ad offrire un grande spettacolo: termina 3-3 il match, importante in ottica salvezza.