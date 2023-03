Papa Francesco torna all’attacco del gender (ma i media tacciono): “Pericoloso, diluisce le differenze” (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — Il 10 marzo Papa Francesco ha concesso una lunga intervista a Elisabetta Piqué del quotidiano argentino La Nacion. Nette sono state le sue parole contro l’ideologia gender. “L’ideologia di genere, oggi, è una delle colonizzazioni ideologiche più pericolose”, ha detto Papa Francesco. Ritorna dunque il concetto di “colonizzazione ideologica” tanto caro a Bergoglio che nei suoi dieci anni di pontificato, pur non avendo mai condannato gli orientamenti diversi da quello eterosessuale, ha sempre inserito la teorie gender tra le “modalità manifestative del male”. Papa Francesco torna ad attaccare il gender Queste le parole proferite dal Sommo pontefice, in merito a una questione che in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — Il 10 marzoha concesso una lunga intervista a Elisabetta Piqué del quotidiano argentino La Nacion. Nette sono state le sue parole contro l’ideologia. “L’ideologia di genere, oggi, è una delle colonizzazioni ideologiche più pericolose”, ha detto. Ridunque il concetto di “colonizzazione ideologica” tanto caro a Bergoglio che nei suoi dieci anni di pontificato, pur non avendo mai condannato gli orientamenti diversi da quello eterosessuale, ha sempre inserito la teorietra le “modalità manifestative del male”.ad attaccare ilQueste le parole proferite dal Sommo pontefice, in merito a una questione che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Sabato #18marzo l'udienza di #papaFrancesco con i corridoi umanitari. Come seguirla ONLINE e in TV - santegidionews : Papa Francesco con i profughi dei Corridoi Umanitari e le famiglie che li accolgono: sabato 18 marzo udienza in Vat… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ai monaci buddisti di #Taiwan: facciamo progredire la cultura dell'incontro. Oggi indispensabili 'fo… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Non ingabbiare lo Spirito Santo”. Il monito di Papa Francesco a religiosi, consacrati, preti e vescovi (A. Sillioni) https… - giacDomenico : Papa Francesco visita la prima parrocchia romana dopo il Covid: «con atteggiamenti presuntuosi andrete all'inferno»… -