Papa Francesco parla della strage di Cutro: 'Fare il possibile perché non si ripeta' (Di sabato 18 marzo 2023) Lui il Papa dell'accoglienza mentre i 'sedicenti' cristiani alzano muri e voltano le spalle. "Quel naufragio non doveva avvenire, e bisogna Fare tutto il possibile perché non si ripeta". Il Papa torna ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023) Lui ildell'accoglienza mentre i 'sedicenti' cristiani alzano muri e voltano le spalle. "Quel naufragio non doveva avvenire, e bisognatutto ilnon si". Iltorna ...

