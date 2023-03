Papa Francesco: “Il naufragio di Cutro non doveva avvenire, non si ripeta” (Di sabato 18 marzo 2023) CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco, nel discorso consegnato ai rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari, fa riferimento alla tragedia di Cutro: “Quel naufragio – scrive il Pontefice – non doveva avvenire. E bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta”. La risposta, dunque, secondo Papa Francesco, sono i corridoi umanitari. “I corridoi – sostiene ancora il Papa – gettano dei ponti che tanti bambini, donne, uomini, anziani, provenienti da situazioni molto precarie e da gravi pericoli, hanno infine percorso in sicurezza, legalità e dignità fino ai Paesi di accoglienza. Essi attraversano i confini e, ancor più, i muri di indifferenza su cui spesso si infrange la speranza di tantissime ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 marzo 2023) CITTA’ DEL VATICANO –, nel discorso consegnato ai rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari, fa riferimento alla tragedia di: “Quel– scrive il Pontefice – non. E bisogna fare tutto il possibile perché non si”. La risposta, dunque, secondo, sono i corridoi umanitari. “I corridoi – sostiene ancora il– gettano dei ponti che tanti bambini, donne, uomini, anziani, provenienti da situazioni molto precarie e da gravi pericoli, hanno infine percorso in sicurezza, legalità e dignità fino ai Paesi di accoglienza. Essi attraversano i confini e, ancor più, i muri di indifferenza su cui spesso si infrange la speranza di tantissime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Papa Francesco con i profughi dei Corridoi Umanitari e le famiglie che li accolgono: sabato 18 marzo udienza in Vat… - santegidionews : Migranti, il Papa: con i corridoi umanitari, vita e dignità. Grazie ai Governi che accolgono - Vatican News - Tg3web : Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza degli oltre settemila profughi e rifugiati arrivati in Ita… - pantycat : RT @caritas_milano: 'Incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo. Un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia. Preghiamo sempre l'un… - Lopinionista : Papa Francesco: “Il naufragio di Cutro non doveva avvenire, non si ripeta” -