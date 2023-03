Papa Francesco ai migranti: “Naufragio di Cutro non doveva avvenire, bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta” (Di sabato 18 marzo 2023) “I corridoi umanitari sono stati avviati nel 2016 come risposta alla situazione sempre più drammatica nella rotta mediterranea. Oggi dobbiamo dire che quell’iniziativa e? tragicamente attuale, anzi, più che mai necessaria; lo attesta purtroppo anche il recente Naufragio di Cutro. Quel Naufragio non doveva avvenire, e bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta”. È il monito rivolto da Papa Francesco durante l’udienza, svoltasi in Vaticano, ai rifugiati giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari, insieme alle famiglie e ai rappresentanti delle comunità che li accolgono e ne curano l’integrazione. “Sono contento – ha affermato Bergoglio – di incontrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) “I corridoi umanitari sono stati avviati nel 2016 come risposta alla situazione sempre più drammatica nella rotta mediterranea. Oggi dobbiamo dire che quell’iniziativa e? tragicamente attuale, anzi, più che mai necessaria; lo attesta purtroppo anche il recentedi. Quelnon, eilnon si”. È il monito rivolto dadurante l’udienza, svoltasi in Vaticano, ai rifugiati giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari, insieme alle famiglie e ai rappresentanti delle comunità che li accolgono e ne curano l’integrazione. “Sono contento – ha affermato Bergoglio – di incontrare ...

