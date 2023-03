Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: chi sono e cosa fanno i loro figli? (Di sabato 18 marzo 2023) Paolo Bonolis ha ben cinque figli, di cui solo gli ultimi tre sono figli della sua seconda e attuale moglie, Sonia Bruganelli. Si tratta di Silvia Bonolis, nata nel 2003, che oggi ha 19 anni; Davide Bonolis, classe 2004 e giovane promessa del calcio che attualmente milita nella Trestina Junior, e per finire Adele, la più piccola nata nel 2009 che oggi dunque ha tredici anni. Paolo Bonolis ha anche altri due figli grandi nati dal primo matrimonio del conduttore con Diane Zoeller, con cui è stato sposato dal 1983 al 1988. Paolo Bonolis ha cinque figli: tre sono di Sonia Bruganelli, gli ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 marzo 2023)ha ben cinque, di cui solo gli ultimi tredella sua seconda e attuale moglie,. Si tratta di Silvia, nata nel 2003, che oggi ha 19 anni; Davide, classe 2004 e giovane promessa del calcio che attualmente milita nella Trestina Junior, e per finire Adele, la più piccola nata nel 2009 che oggi dunque ha tredici anni.ha anche altri duegrandi nati dal primo matrimonio del conduttore con Diane Zoeller, con cui è stato sposato dal 1983 al 1988.ha cinque: tredi, gli ...

