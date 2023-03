Paltrinieri: 'Fondo e piscina, che sogno a Parigi essere il primo a fare doppietta' (Di sabato 18 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: .@greg_palt oggi all’esordio stagionale in acque libere in Israele. A luglio i Mondiali per il pass olimpico dove insegue… - Gazzetta_it : .@greg_palt oggi all’esordio stagionale in acque libere in Israele. A luglio i Mondiali per il pass olimpico dove i… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #GregorioPaltrinieri Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Sale la tensione verso Parigi 2024. I… -