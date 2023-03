Pallanuoto | Serie A1 2023 | successi per Brescia | Ortigia e Telimar

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) LaA1 di2022-vede completarsi oggi, sabato 18 marzo, la ventesima giornata, la settima di ritorno: dopo il successo di ieri della Pro Recco, vince facilmente anche l’AN, che liquida il De Akker Team per 21-4. In terza posizione sempre l’, che passa per 3-6 in casa del Salerno, mentre resta quarto in solitaria il, corsaro in casa del Quinto per 9-16, che stacca la RN Savona, battuta dalla Roma Nuoto, vittoriosa per 9-7. LaTrieste si porta così ad un solo punto dal quinto posto dei liguri dopo aver piegato il Posillipo per 12-10, infine termina in parità sul punteggio di 11-11 lo scontro diretto tra le ultime due della classifica, con il Nuoto Catania che resta così a +5 sul Bogliasco....