Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | vincono SIS Roma | Plebiscito ed Orizzonte

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) LaA1 di2022-vede disputarsi oggi, sabato 18 marzo, la diciassettesima giornata, l’ottava di ritorno: la SISliquida per 23-4 la RN Bologna e resta a punteggio pieno. LaPadova difende il secondo posto passando per 6-11 in casa dellaTrieste: le patavine hanno gli stessi punti de L’Ekipe, corsaro per 8-16 in casa del Bogliasco, ma laè al momento seconda per il vantaggio negli scontri diretti. Proprio il Bogliasco può far festa nonostante la sconfitta: il Como Nuoto Recoaro batte la RN Florentia per 8-7 e regala i play-off alle liguri, certe del sesto posto. La Rapallopiega infine la Brizz Nuoto per 12-9 e mette in pericolo le ...