Palermomania: dalla delusione all'entusiasmo in 45 minuti (Di sabato 18 marzo 2023) Male, malissimo, nel primo tempo. Bene, benissimo, nella ripresa. E che ripresa. Definire 'pazzo' il venerdì di Palermo e Modena... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Male, malissimo, nel primo tempo. Bene, benissimo, nella ripresa. E che ripresa. Definire 'pazzo' il venerdì di Palermo e Modena...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... palermomaniait : A Lampedusa 928 migranti pronti a lasciare hotspot - - palermomaniait : Lampedusa sotto assedio: oltre 3.300 migranti sbarcati in meno di 72 ore - - palermomaniait : Disabili gravissimi, dalla Regione Siciliana 17 milioni di euro per il contributo di febbraio -… - palermomaniait : Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: 41 in un giorno - - palermomaniait : Raffica di sbarchi a Lampedusa: in 24 ore arrivati oltre mille migranti - -