Palazzo Vecchio imbrattato da attivisti Ultima Generazione

Leggi su zon

(Di sabato 18 marzo 2023) Ieri mattina glidihannola facciata dicon della vernice lavabile di colore arancione. Al momento del atto vandalico era presente proprio il Primo Cittadino Dario Nardella, che è intervenuto inveendo sugli. Inoltre alcuni turisti presenti nella piazza hanno fischiato per protestare contro ciò che stava avvenendo. La condanna del sindaco su quanto avvenuto è stata senza mezzi termini, dopodiché egli stesso insieme a dei restauratori che si trovavano sul posto si è adoperato prontamente per ripulire la facciata delprima che potesse ulteriormente riportare irrimediabilmente le conseguenze dell’atto. Il motivo per cui glihanno protestato in ...