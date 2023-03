Pakistan: Khan dal giudice a Islamabad, blitz polizia in casa (Di sabato 18 marzo 2023) L'ex primo ministro del Pakistan Imran Khan, indagato per corruzione e colpito da mandato d'arresto, è in viaggio per la capitale Islamabad, dove è stato convocato da un giudice, perché il suo ordine ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) L'ex primo ministro delImran, indagato per corruzione e colpito da mandato d'arresto, è in viaggio per la capitale, dove è stato convocato da un, perché il suo ordine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Pakistan: Khan dal giudice a Islamabad, blitz polizia in casa #spaziotransnazionale informa - notizienet : Pakistan: Khan dal giudice a Islamabad, blitz polizia in casa - Ex premier si presenta dopo sospensione dell'ordine… - MahhrabS : Nei ultimi giorni Khan ha sofferto arresti ingiustificati,94 false denunce nei paesetti più remoti e dispersi del P… - margheritacarp : RT @dariodangelo91: ?????? Momenti di grande tensione in #Pakistan: la polizia ha fatto irruzione a Zaman Park, residenza dell'ex primo minist… - OsservEsteri : #Pakistan Ex Premier Imran #Khan (#PTI|Centro islamico): “Conosco le intenzioni del governo, che non era il loro cr… -