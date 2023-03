(Di sabato 18 marzo 2023) Un tribunale di Islamabad ha sospeso ild'a carico di Imran Khan, indagato per corruzione e ha aggiornato il caso al 30 marzo dopo che lo stesso ex primo ministro si è presentato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smilypapiking : RT @dariodangelo91: ?????? Momenti di grande tensione in #Pakistan: la polizia ha fatto irruzione a Zaman Park, residenza dell'ex primo minist… - Vera52834961 : RT @dariodangelo91: ?????? Momenti di grande tensione in #Pakistan: la polizia ha fatto irruzione a Zaman Park, residenza dell'ex primo minist… - annamaria_ff : RT @dariodangelo91: ?????? Momenti di grande tensione in #Pakistan: la polizia ha fatto irruzione a Zaman Park, residenza dell'ex primo minist… - enanias : RT @dariodangelo91: ?????? Momenti di grande tensione in #Pakistan: la polizia ha fatto irruzione a Zaman Park, residenza dell'ex primo minist… - mariamacina : RT @dariodangelo91: ?????? Momenti di grande tensione in #Pakistan: la polizia ha fatto irruzione a Zaman Park, residenza dell'ex primo minist… -

Un tribunale di Islamabad ha sospeso il mandato d'arresto a carico di Imran Khan, indagato per corruzione e ha aggiornato il caso al 30 marzo dopo che lo stesso ex primo ministro si è presentato in ...ROMA, 18 MAR L'ex primo ministro delImran Khan, indagato per corruzione e colpito da mandato d'arresto, è in viaggio per la ... perché il suo ordine di arresto è stato sospeso dall'Alta...... il maresciallo Pasqualino Lufrano davanti ai giudici dellad'Assise di Reggio Emilia. Il ... mi disse: 'Sono tranquilla perché i miei genitori non hanno in programma di rientrare in, ...

Pakistan: corte sospende mandato di arresto contro l'ex premier - Asia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Un tribunale di Islamabad ha sospeso il mandato d'arresto a carico di Imran Khan, indagato per corruzione e ha aggiornato il caso al 30 marzo dopo che lo stesso ex primo ...Roma, 17 mar 17:00 - (Agenzia Nova) - Pakistan: Khan, Alta corte Lahore concede protezione temporanea da arresto in nove procedimenti - L’Alta corte di Lahore ha concesso a Imran Khan, presidente del ...