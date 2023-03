Pagelle Milano-Sanremo 2023: Filippo Ganna, sorrisi e rimpianti. La Classicissima non è più per velocisti (Di sabato 18 marzo 2023) Pagelle Milano-Sanremo 2023 Filippo Ganna, 9: oggi dalle intenzioni è passato ai fatti, dimostrando di poter davvero competere per le grandi Classiche. Quali? Sicuramente Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix, magari in futuro anche il Giro delle Fiandre. Ad oggi appare impensabile pensare ad un Ganna competitivo anche per Liegi e Lombardia, ma nel ciclismo moderno non si può escludere nulla a priori. Impressionante la facilità con cui ha risposto all’attacco di Pogacar sul Poggio: in quel momento è davvero entrato in una nuova dimensione. Resta il rammarico per la vittoria sfumata: per sua stessa ammissione, aveva le gambe per seguire anche Van der Poel, ma non lo ha fatto per timore di saltare per aria. Che fosse migliorato allo sprint lo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023), 9: oggi dalle intenzioni è passato ai fatti, dimostrando di poter davvero competere per le grandi Classiche. Quali? Sicuramentee Parigi-Roubaix, magari in futuro anche il Giro delle Fiandre. Ad oggi appare impensabile pensare ad uncompetitivo anche per Liegi e Lombardia, ma nel ciclismo moderno non si può escludere nulla a priori. Impressionante la facilità con cui ha risposto all’attacco di Pogacar sul Poggio: in quel momento è davvero entrato in una nuova dimensione. Resta il rammarico per la vittoria sfumata: per sua stessa ammissione, aveva le gambe per seguire anche Van der Poel, ma non lo ha fatto per timore di saltare per aria. Che fosse migliorato allo sprint lo ...

