Pafundi sì, Zaccagni no: le strane scelte di Roberto Mancini verso Euro 2024 (Di sabato 18 marzo 2023) Il cammino dell’Italia verso Euro 2024 sta per cominciare. Inseriti nel girone C con Inghilterra, Malta, Macedonia del Nord e Ucraina, gli azzurri di Roberto Mancini debutteranno giovedì 23 marzo (ore 20.45) allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli contro la Nazionale dei Tre Leoni. Un classico, come lo ha definito il commissario tecnico in una delle tante interviste rilasciate in questi giorni. Già, perché c’è tanta curiosità intorno alla sua squadra e, soprattutto, alle scelte che Mancini e il suo staff hanno fatto per cercare di partire col piede giusto dopo la delusione del Mondiale mancato in Qatar. Le convocazioni ufficiali per il primo doppio impegno delle qualificazioni Europee (la seconda partita è in programma a Malta domenica 26 marzo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Il cammino dell’Italiasta per cominciare. Inseriti nel girone C con Inghilterra, Malta, Macedonia del Nord e Ucraina, gli azzurri didebutteranno giovedì 23 marzo (ore 20.45) allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli contro la Nazionale dei Tre Leoni. Un classico, come lo ha definito il commissario tecnico in una delle tante interviste rilasciate in questi giorni. Già, perché c’è tanta curiosità intorno alla sua squadra e, soprattutto, allechee il suo staff hanno fatto per cercare di partire col piede giusto dopo la delusione del Mondiale mancato in Qatar. Le convocazioni ufficiali per il primo doppio impegno delle qualificazionipee (la seconda partita è in programma a Malta domenica 26 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquila6811 : RT @Riccardofuffol2: Pafundi sì Zaccagni no - Aquila6811 : RT @mempispillo: Pafundi convocato, Zaccagni a casa. @robymancio ma vai a cagare Mister. - StefanoMimmo84 : RT @mempispillo: Pafundi convocato, Zaccagni a casa. @robymancio ma vai a cagare Mister. - caldar77 : RT @matteo__houston: @Azzurri Buongiorno, Toloi e Bonucci e non Mancini Pafundi e non Zaccagni Pessina e non Fagioli Non serve dire alt… - caldar77 : RT @Samuele171017: @Azzurri Pafundi e non Zaccagni o El Sha. Acerbi e Bonucci e non Casale e Mancini. Finocchini ?? -