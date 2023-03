Padovan: “Contro l’Udinese gara combattuta. Assenza di Theo pesante” (Di sabato 18 marzo 2023) Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato dell'Assenza di Theo Hernandez nel match di questa sera tra Udinese e Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 marzo 2023) Giancarlo, noto giornalista, ha parlato dell'diHernandez nel match di questa sera tra Udinese e Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Padovan: 'Giroud fondamentale per il Milan. Con chi sostituirlo contro l'Udinese? Origi' - sportli26181512 : Padovan: 'Giroud fondamentale per il Milan. Con chi sostituirlo contro l'Udinese? Origi': Presente negli studi SkyS… - MilanNewsit : Padovan: 'Giroud fondamentale per il Milan. Con chi sostituirlo contro l'Udinese? Origi' - sportli26181512 : Padovan: 'Bisogna vedere quante energie fisiche e mentali ha portato via la partita di Champions': Intervenuto a Sk… -