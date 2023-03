Osimhen | l’amico stupisce tutti | altro che Milan | quale squadra avrebbe voluto affrontare

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 marzo 2023) In seguito ai sorteggi di Champions League, con cui è stata decretata la sfida italiana nel quarto di finale trae Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia il giornalista e direttore di omasports.com, nonché amico di Victor, Oma Akatugba. Intervista Oma Akatugba Il giornalista ha toccato diversi punti nell’intervento, partendo dal campionato dove il Napoli insieme al nigeriano sta brillando: “Credo che possa giungere a siglare 35 reti. D’nde è già a quota 25. Tuttavia, più che la classifica marcatori, per Victor a contare è soprattutto la, ed i risultati che essa può raggiungere, come lo Scudetto. È un traguardo che significherebbe molto anche per la città, ed i suoi tifosi. Per lui non esiste la gloria personale ma solo quella del gruppo”. La reazione di ...