Oroscopo Paolo Fox Domenica 19 Marzo 2023: Toro energico (Di sabato 18 marzo 2023) L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Marzo 19 2023 Ariete La luna è opposta e crea qualche piccolo disagio d'amore. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio prendersi una pausa per staccarsi dallo stress. Andrò meglio la prossima settimana. Avete proprio bisogno di una pausa. Toro In amore sta andando meglio e avete di fronte un weekend davvero promettente. Sul lavoro siete pieni di energie. Incanalatele al meglio per ottenere grandi cose. Gemelli La luna torna attiva e rende le emozioni ancora più forti di prima. Sul lavoro non stancatevi troppo e cercate di circondarvi di persone positive. Solo così potete ottenere risultati importanti e dimostrare di che pasta siete fatti. Cancro La luna è dissonante e in questo weekend sarebbe meglio evitare le polemiche. Sul lavoro ...

