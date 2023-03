Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 18-19 marzo 2023: tutti i segni e le previsioni (Di sabato 18 marzo 2023) Paolo Fox è tornato a guardare le stelle per dirci come andrà il prossimo fine settimana. Ariete Questo fine settimana sarà per voi all’insegna della passione. Finalmente liberi dagli impegni vi dedicherete ai vostri affetti.Toro Nella giornata di sabato gli influssi lunari vi aiuteranno a mettervi in risalto in diversi settori. Domenica, invece, sarete circondati dagli affetti più cari.Gemelli È arrivato per voi il momento di fissare dei paletti per il futuro e di mettere in pratica dei progetti. Mercurio favorevole vi darà una grossa mano.Cancro In questo fine settimana dovrete fare particolarmente attenzione alla gelosia. La vostra emotività potrebbe causarvi anche qualche problema di salute.Leone Sabato e domenica dovreste approfittarne per risposare, soprattutto dopo una settimana impegnativa come quella appena trascorsa. Vergine Vi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 marzo 2023)Fox è tornato a guardare le stelle per dirci come andrà il prossimo fine settimana. Ariete Questo fine settimana sarà per voi all’insegna della passione. Finalmente liberi dagli impegni vi dedicherete ai vostri affetti.Toro Nella giornata di sabato gli influssi lunari vi aiuteranno a mettervi in risalto in diversi settori. Domenica, invece, sarete circondati dagli affetti più cari.Gemelli È arrivato per voi il momento di fissare dei paletti per il futuro e di mettere in pratica dei progetti. Mercurio favorevole vi darà una grossa mano.Cancro In questo fine settimana dovrete fare particolarmente attenzione alla gelosia. La vostra emotività potrebbe causarvi anche qualche problema di salute.Leone Sabato e domenica dovreste approfittarne per risposare, soprattutto dopo una settimana impegnativa come quella appena trascorsa. Vergine Vi ...

