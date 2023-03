Oroscopo 18 marzo 2023

(Di sabato 18 marzo 2023) La Luna in Acquario si congiunge con Giove in Ariete alle 12.27, ispirando uno stato d’animo espansivo e disinvolto. Notizie sorprendenti possono arrivare quando la Luna si trova in quadratura con Urano in Toro alle 12.50. Il pianeta della comunicazione Mercurio, attualmente in Pesci, immaginativo e sensibile, si connette con il pianeta del potere Plutone

... saranno baciati dalla fortuna in amore oppure sul lavoro Scopriamo l'del weekend con le previsioni del 18 e 19: LEONE : non è aiutato l'amore da questa Luna in opposizione. Periodo ...Ariete Nuove amicizie verranno per restare. Scommetti su una maggiore apertura sociale, raccogli amici e crea nuovi legami. La giornata porterà interessanti inviti e ...Paolo Fox del giorno: sabato 182023Paolo Fox di oggi, 182023 . Scopriamo le previsioni e l'rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre ...

È intelligente stare attenti a chi condividi i tuoi piani. Non tutti vogliono vederti avere successo. TORO OROSCOPO WEEK-END 18 MARZO - 19 MARZO 2023 Oroscopo del weekend Toro: Se hai bisogno di ...Avete voglia di novità e siete pronti a lanciarvi in nuove avventure, in nuove imprese. Per alcuni, ci sarà proprio in questi giorni (insieme a Plutone in Acquario) un risveglio della spiritualità.