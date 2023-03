Oriana Marzoli censurata al GF Vip: i fan sbottano e chiedono spiegazioni (Di sabato 18 marzo 2023) La modella parla di Daniele Dal Moro al GF Vip, ma la regia censura Oriana Marzoli: cosa sta accadendo sui social La squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip ha infiammato il pubblico. Neanche il tempo di digerire l’uscita dalla casa di Edoardo Donnamaria, che ha pagato a caro prezzo proprio come Daniele i suoi atteggiamenti nella Casa, che i vari concorrenti si stanno nuovamente leccando le ferite. Dopo le lacrime di Antonella Fiordelisi per la squalifica del fidanzato ora è Oriana Marzoli che sta soffrendo l’uscita dal programma del modello e imprenditore veneto. Oriana, che non ha ancora ben metabolizzato l’addio di Daniele, lo sta citando in continuazione nella Casa, ma la cosa non sembra ben gradita alla produzione del GF Vip, che avrebbe censurato già diverse volte la modella, intenta a parlare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 marzo 2023) La modella parla di Daniele Dal Moro al GF Vip, ma la regia censura: cosa sta accadendo sui social La squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip ha infiammato il pubblico. Neanche il tempo di digerire l’uscita dalla casa di Edoardo Donnamaria, che ha pagato a caro prezzo proprio come Daniele i suoi atteggiamenti nella Casa, che i vari concorrenti si stanno nuovamente leccando le ferite. Dopo le lacrime di Antonella Fiordelisi per la squalifica del fidanzato ora èche sta soffrendo l’uscita dal programma del modello e imprenditore veneto., che non ha ancora ben metabolizzato l’addio di Daniele, lo sta citando in continuazione nella Casa, ma la cosa non sembra ben gradita alla produzione del GF Vip, che avrebbe censurato già diverse volte la modella, intenta a parlare ...

