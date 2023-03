Ordine Medici di Biella: Concorso per 1 Assistente di Segreteria (Di sabato 18 marzo 2023) L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella ha emesso un Bando di Concorso per la ricerca di 1 Assistente di Segreteria, in area B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali. Bando di Concorso In esecuzione alla deliberazione n. 87 del 27 ottobre 2022 del Consiglio dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Biella e in base al piano triennale del fabbisogno del personale dell'Ordine approvato in data 15 dicembre 2022, n. 444 dalla FNOMCeO é indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di area B - ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 18 marzo 2023) L’Provinciale deiChirurghi e degli Odontoiatri diha emesso un Bando diper la ricerca di 1di, in area B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali. Bando diIn esecuzione alla deliberazione n. 87 del 27 ottobre 2022 del Consiglio dell'provinciale deichirurghi e degli odontoiatri die in base al piano triennale del fabbisogno del personale dell'approvato in data 15 dicembre 2022, n. 444 dalla FNOMCeO é indettopubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di area B - ...

