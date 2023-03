Ora legale - Sta per tornare | tutto quello che c' è da sapere e data esatta

(Di sabato 18 marzo 2023) Roma - ORA, QUANDO TORNERA' - Nella notte tra sabato 25 marzo e domenica 26 marzo 2023. Precisamente alle ore 2:00 di domenica 26 dovremo spostare IN AVANTI DI UN'ORA le lancette dell'orologio (si dormirà dunque un'ora in meno passando direttamente alle ore 3:00). Si avrà dunque più luce la sera e meno al primo mattino. PERCHE' SI USA - L'obiettivo èdi produrre un risparmio energetico dovuto al minore utilizzo dell'illuminazione elettrica. L'oranon può ovviamente aumentare le ore di luce disponibili, ma solo indurre ad un maggior sfruttamento delle ore di luce che sono solitamente "sprecate" a causa delle abitudini di orario. Con l'utilizzo dell'ora, nel nostro Paese, in 6 anni sono stati risparmiati ben 6 miliardi di Kilowattora (parliamo del fabbisogno annuo medio di circa un milione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Torna domenica 26 marzo l'ora legale: bisognerà spostare avanti le lancette di sessanta minuti. I risparmi sono cal… - Corriere : Ora legale al via da domenica 26 marzo: risparmio di 220 milioni di euro in 7 mesi (fino a ottobre) - Mov5Stelle : La settimana prossima, in commissione Lavoro alla Camera, inizierà la discussione della nostra proposta di legge –… - el_tanoTonto : @ylefsch Io finirò all 1 e 30. Arrivo a casa alle 2 , quindi saranno le 3 e ciao ciao sonno. Ma perché non abilisco… - misiagentiles : RT @ANSA_Salute: Il passaggio dall'#orasolare all'#oralegale può creare fastidi, se non problemi veri e propri. Per questo gli specialisti… -

