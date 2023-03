Ora legale, la splendida notizia poco fa: il comunicato ufficiale (Di sabato 18 marzo 2023) SOCIAL. Tra pochi giorni, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, tornerà l’ora legale 2023. Le lancette degli orologi alle 2 di notte andranno spostate in avanti di un’ora, segnando l’inizio del cosiddetta “ora legale”. Questa pratica è stata introdotta in Italia nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, per sfruttare meglio le ore di luce disponibili e risparmiare energia. Leggi anche: Caldo estivo sull’Italia, dove e quando: le previsioni di Mario Giuliacci Leggi anche: Bollette, spunta il trucco del magnete: come funziona Cambio ora: pro e contro L’ora legale ha sempre suscitato dibattiti e opinioni contrastanti. Da una parte ci sono coloro che la considerano un’utile misura per ottimizzare l’utilizzo della luce solare e ridurre i consumi di energia. Dall’altra ci sono coloro che sostengono che questo ... Leggi su tvzap (Di sabato 18 marzo 2023) SOCIAL. Tra pochi giorni, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, tornerà l’ora2023. Le lancette degli orologi alle 2 di notte andranno spostate in avanti di un’ora, segnando l’inizio del cosiddetta “ora”. Questa pratica è stata introdotta in Italia nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, per sfruttare meglio le ore di luce disponibili e risparmiare energia. Leggi anche: Caldo estivo sull’Italia, dove e quando: le previsioni di Mario Giuliacci Leggi anche: Bollette, spunta il trucco del magnete: come funziona Cambio ora: pro e contro L’oraha sempre suscitato dibattiti e opinioni contrastanti. Da una parte ci sono coloro che la considerano un’utile misura per ottimizzare l’utilizzo della luce solare e ridurre i consumi di energia. Dall’altra ci sono coloro che sostengono che questo ...

