Ora il calcio fa paura: allerta disordini per Torino-Napoli e Roma-Feyenoord (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la guerriglia urbana che ha devastato parte del centro storico di Napoli il calcio emerge sempre più come l’alibi che gruppi criminali di presunti ultras usano per farsi guerra armata fra loro nelle strade e nelle piazze d’Italia. In alcuni casi anche in autostrada. I violenti scontri del 15 marzo a Napoli in occasione del ritorno di Champions League fra gli azzurri e l’Eintracht Francoforte hanno fatto scattare – finalmente – l’allerta al Viminale. Ormai gli ultras costituiscono un problema di ordine pubblico molto grave. La fontana della “Barcaccia”, del Bernini, in Piazza Spagna a Roma, devastata dai tifosi del Feyenoord nel 2015. Foto Ansa/Vincenzo Tersignicalcio, la sfida Torino-Napoli In particolare, al momento, sono ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la guerriglia urbana che ha devastato parte del centro storico diilemerge sempre più come l’alibi che gruppi criminali di presunti ultras usano per farsi guerra armata fra loro nelle strade e nelle piazze d’Italia. In alcuni casi anche in autostrada. I violenti scontri del 15 marzo ain occasione del ritorno di Champions League fra gli azzurri e l’Eintracht Francoforte hanno fatto scattare – finalmente – l’al Viminale. Ormai gli ultras costituiscono un problema di ordine pubblico molto grave. La fontana della “Barcaccia”, del Bernini, in Piazza Spagna a, devastata dai tifosi delnel 2015. Foto Ansa/Vincenzo Tersigni, la sfidaIn particolare, al momento, sono ...

