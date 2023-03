Operazione stazioni sicure a Roma | Milano e Napoli | aumentano i controlli

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSono le porte d’ingresso nelle città per turisti e lavoratori. Ma frequentemente anche zone di degrado, spaccio e criminalità, come confermano recenti episodi di cronaca nera: l’ultimo il 6 marzo intorno alla stazione Centrale di, dove un uomo ha accoltellato sei passanti. Ora il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, vuole voltare pagina: nelle aree vicine alle principaliferroviarie disarà così potenziata la presenza delle forze di polizia, che saranno ben visibili per alimentare la percezione dizza dei cittadini. A prescriverlo è un’informativa che il titolare del Viminale ha inviato ai prefetti delle tre città. Piantedosi ha invitato i prefetti ad integrare i piani di controllo coordinato del territorio da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GIANELL00481808 : @RaiNews @GuidoCrosetto @Agenzia_Ansa @ilfoglio_it @ellyesse @AngeloBonelli1 @riccardomagi @GiorgiaMeloni… - GIAMPIEROSSI : Dopo autostrade e offerta per TIM Macquarie punta alle stazioni IP. - uncletomablogZ : @brunkkk 6 aprile 2021 (devo continuare?) - uncletomablogZ : @brunkkk @DebAttanasio Ma Operazione stazioni sicure mica è del governo della zucchina di mare. - brunkkk : @uncletomablogZ @DebAttanasio Tu non sai una cippa dello stato delle grosse città. Operazione stazioni sicure; impe… -

A Malpensa scatta la maxiretata per controllare le presenze tra terminal e: la Polizia ha allontanato (e multato) ventisei persone , due delle quali denunciate anche per reato. L'è stata avviata dalla Polizia di Stato di Malpensa nella giornata di ieri, ...Il successo dell'e quindi il futuro delle linci sulle Alpi è una scommessa senza ... l'Istituto per la Salute dei Pesci e della Fauna Selvatica dell'Università di Berna e le duedi ...Questapuò trasformarsi in un grande vantaggio per il passeggero, aiutandolo a capire se ... che consentono di viaggiare in Lombardia fino ad arrivare ad alcunedelle regioni vicine.

Operazione stazioni sicure a Roma, Milano e Napoli: aumentano i ... anteprima24.it

La direttiva è stata adottata sulla scorta dei risultati già conseguiti grazie alle operazioni interforze ad “alto impatto” realizzate dallo scorso 10 gennaio nelle tre principali stazioni ferroviarie ...La direttiva è stata adottata sulla scorta dei risultati già conseguiti grazie alle operazioni interforze ad “alto impatto” realizzate dallo scorso 10 gennaio nelle tre principali stazioni ferroviarie ...