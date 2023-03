(Di sabato 18 marzo 2023) I fan del Grande Fratello Vip 7, qualche ora fa, hanno ricevuto una notizia:Dalè stato ufficialmenteto dal gioco. Unache è avvenuta a sorpresa visto che, di solito, i concorrenti che vanno contro il regolamento vengono mandati a casa durante la puntata in diretta con Alfonso Signorini. Questa volta non è stato così e il bel Dalha dovuto fare immediatamente le valigie, senza neanche salutare i suoi compagni.ha avuto degli atteggiamenti non conformi alle nuove regole, ma i vipponi sono rimasti piuttosto scioccati dalle modalità. Lucaha raccontato come sono andate le cose. “È successoall’improvviso” Nonostante i vipponi abbiano evitato l’argomento, forse perché così richiesto dagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Onestini svela tutto sulla squalifica di Daniele Dal Moro: il racconto #gfvip #gfvip7 #oriele #denzzzers #dakita - Evabicho : RT @BITCHYFit: Luca Onestini svela quello che è successo durante la squalifica di Daniele: “Hanno chiamato lui e poi…” #Orianistas #Oriele… - Giada90002 : RT @BITCHYFit: Luca Onestini svela quello che è successo durante la squalifica di Daniele: “Hanno chiamato lui e poi…” #Orianistas #Oriele… - BITCHYFit : Luca Onestini svela quello che è successo durante la squalifica di Daniele: “Hanno chiamato lui e poi…”… - andreastoolbox : Luca Onestini svela quello che è successo durante la squalifica di Daniele: “Hanno chiamato lui e poi…” #Onestini… -

Luca: 'Prima hanno chiamato lui e poi noi'. In tutto ciò Oriana Marzoli non si capacita dell'uscita improvvisa del suo Daniele. La gieffina si è sfogata con Lucae ha detto di ...Concorrenti Isola dei Famosi, Corinne Cleryperché ha accettato Sono stata contattata alla ...e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Mazzoli Paolo Noise Gianmarco...Il verdetto del pubblico Si salvano per primi Daniele e. Attesa per le cinque donne. ... La Fiordelisi si dice 'scioccata': 'Stavamo cercando di avere un rapporto' eche, nel pomeriggio, ...

Luca Onestini svela quello che è successo durante la squalifica di Daniele Biccy

È giunto il momento di scoprire chi sarà il secondo finalista. Alfonso chiude il televoto e invita i nominati ad alzarsi. Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini vanno con le spal ...In nomination per l'eliminazione o per diventare la terza finalista nella prossima puntata ci sono Antonella, Giaele, Nikita e Milena ...